الدبيبة يوجه بمناقشة منح إعفاءات ضريبية لدعم بعض النشاطات

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بضرورة التنسيق بين وزارتي الاقتصاد والمالية ومصرف ليبيا المركزي لمناقشة عدد من الإعفاءات الضريبية التي تمنح لنوع من النشاطات لدعمها والوقوف معها.

جاء ذلك خلال تفقد الدبيبة اليوم الخميس رفقة وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مصلحة الضرائب لمتابعة نشاطها والوقوف على خطتها للعام الجاري 2023 واجتماعه مع مديري الإدارات والمكاتب والأقسام بمصلحة الضرائب.

وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة تطوير النظام الضريبي في البلاد وتنفيذ منظومات تساهم في جودة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بعمل المصلحة أهمها ميكنة المصلحة وفروعها للقضاء على التزوير والتأخير في طبيعة العمل، ومدى نجاح خطة العام 2023 في زيادة الإيرادات العامة، ودعم جهود المصلحة في منع التهرب الضريبي.