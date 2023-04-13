إيلكانو: عمليات سياسية متعددة فشلت بخلق حكومة موحدة في ليبيا وهذا هو الحل

ليبيا – تطرق تقرير تحليلي نشره معهد “إيلكانو” الملكي الإسباني للأبحاث والدراسات لحالة الانقسام السياسي في ليبيا في ظل غياب الاستحقاقات الانتخابية.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من مضامينه صحيفة المرصد، تحدث عما تم التعبير بدوامة تدور في داخلها البلاد منذ العام 2011 من الانقسامات السياسية والاعتراف الدولي والمحلي والشرعية والفعالية والتماسك وشمولية الوساطة في الصراع وصنع السلام.

وبين التقرير أن العمليات السياسية المتعددة بمساراتها المتنوعة لم تنجح في الوصول إلى تسوية مستدامة للنزاع، مشيرًا لمرافقتها عدة صراعات بعضها عسكري مثل حرب العاصمة طرابلس بين القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر والمجاميع العسكرية التابعة لرئاسي الوفاق بزعامة فايز السراج.

واتهم التقرير الفاعلين المحليين بلعب دور رئيسي في تدويل الصراع عبر التماس دعم دولي وإقليمي واستغلاله لمصالحهم وأجنداتهم الخاصة، مشيرًا لاعتماد المسيطرين منهم على المنطقة الغربية نموذجًا أفقيًا للحكم، فيما عزز المشير حفتر نظيًرا عموديًا لهذا النموذج. على حد تعبير التقرير.

وأوضح التقرير أن النموذج الأفقي “ثوري” ومتيح لمساحة ترتيبات أفقية بين المتنافسين ودرجة صغيرة من التسامح مع المبادرة السياسية من جانب المواطنين والقادة المحليين، في وقت لا يتسامح فيه نظيره العمودي مع أي نزاع وإن كان معتدلًا.

وبحسب التقرير، يمثل هذا التناقض في النموذجين سمة من سمة الانقسام السياسي الدائم، مؤكدا إن السلطات المدعومة من الخارج لم تكن قادرة على تحقيق عقد اجتماعي قابل للتطبيق مع جميع المجموعات المجتمعية الرئيسية وأصحاب المصلحة السياسيين داخل البلاد.

وتابع التقرير: إن غياب الاعتراف المحلي بدرجة أكبر أو أقل أثر على هذه السلطات، لا سيما المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الذي فضل الاعتماد على مجموعة قوية من جهات فاعلة دولية وجدت فيه شريكًا لمحاربة التنظيمات الإرهابية مثل “داعش” وصد المهاجرين غير الشرعيين ومنعهم من الوصول لشواطئ أوروبا.

ووفقًا للتقرير، كان الأجدر بالمجتمع الدولي الموازنة بين الاعترافين المحلي والدولي في مسألة الاعتماد على السلطات الحاكمة في ليبيا، مبينًا أن النجاحات التي حققها المشير حفتر ومجلس النواب وسيطرتهما على مناطق واسعة من الشرق والجنوب أعاداهما لواجهة الاعتماد الديبلوماسي الخارجي في التفاوض.

وحذر التقرير مما أسماه باختطاف اللجنة التوجيهية الانتخابية المعلن عنها من قبل المبعوث الأممي عبد الله باتيلي من قبل النخبة السياسية غير المهتمة بالانتقال السياسي الناجح، مشيرًا إلى أن الطريق الوحيد المتبقي لضمان نجاح ولادة حكومة موحدة قابلة للحياة هو الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

ونبه التقرير لأهمية تركيز جهود الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي الأوسع خلال الأشهر المقبلة على دعم جهود باتيلي للمضي في إجراء الاستحقاقات الانتخابية بحلول نهاية العام 2023، عبر ردع المفسدين وإسناد مؤتمر المصالحة الوطنية الشاملة المرعي من قبل الاتحاد الإفريقي وتعزيز دور الشباب والمجتمع المدني.

ترجمة المرصد – خاص