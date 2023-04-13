خلال زيارته لمصلحة الضرائب.. الدبيبة يدعو للتنسيق بين الوزارات للنظر في الاعفاءات

الوطن / رصد

زار رئيس الحكومة المنتهية “عبدالحميد الدبيبة” و وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج”، لمصلحة الضرائب لمتابعة نشاطها والوقوف على خطتها للعام الجاري 2023.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بعمل المصلحة خلال الاجتماع الموسع الذي حضره وزير المالية “خالد المبروك” ونائب رئيس المصلحة “عمر الزروق” وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالمصلحة ميكنة المصلحة وفروعها للقضاء على التزوير والتأخير في طبيعة العمل، ومدى نجاح خطة العام 2023 في زيادة الإيرادات العامة، ودعم جهود المصلحة في منع التهرب الضريبي.

وشدد “الدبيبة” خلال الاجتماع على ضرورة تطوير النظام الضريبي في البلاد وتنفيذ منظومات تساهم في جودة العمل وتنظيمه.

وفي ختام الاجتماع، أصدر “الدبيبة” تعليماته بضرورة التنسيق بين وزارتي الاقتصاد والمالية ومصرف ليبيا المركزي لمناقشة عدد من الإعفاءات التي تمنح لنوع من النشاطات لدعمها والوقوف معها