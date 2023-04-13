المنفي والدبيبة يناقشا الجهود الدولية والمحلية لعقد الانتخابات 

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ناقش رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة الجهود الدولية والمحلية لعقد الانتخابات.

واستعرض المنفي والدبيبة خلال اللقاء في ديوان مجلس الوزراء كيفية دعم الانتخابات لضمان إنجاحها، ودعم جهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي.

وتطرق اللقاء إلى تنفيذ بنود أعمال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، وتفعيل أولويات إنفاق باب التنمية للعام 2022 م بما يحقق العدالة والشفافية.

كما تم استكمال نقاش آلية وطنية شاملة لتحديد أولويات الانفاق للعام 2023 م، وإدارة عوائد النفط بشكل شفاف وعادل ومحايد سياسياً.