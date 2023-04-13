بعد اعتراف الأمريكي ويلسون.. عضو المجلس البلدي سوق الجمعة يتنصر ويدعو للتبشير في طرابلس

بعدما كشف جهاز الامن الداخلي طرابلس عن اعتقال الأمريكي المدعو جيف ويلسون الذي ذكر في اعترافات الخلية التي قبض عليها سابقاً انه صاحب شركة ومدرس لغة انجليزية في مدرسة “GATEWAY” في طريق الشط بطرابلس، والتي تم استخدامها كمقر للخلية التي تعمل على استقطاب الشباب لتبشيرهم بالمسيحية وتشجيعهم على الردة عن الإسلام.

وبعدما اعترف الأمريكي خلال التحقيق معه عن تنصر احد الجرحى المكلف بمتابعة لجنة الجرحة بدولتي ايطاليا وألمانيا نشر العديد من رواد المواقع الالكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي صور لعضو المجلس البلدي سوق الجمعة والناطق باسم مجلس الحكماء والاعيان بالمنطقة “عبد المهيمن ابولسين” تجمعه رفقة الوافد الأمريكي والباكستاني المقبوض عليهم من قبل الامن الداخلي ضمن الشبكة التي تدعو للتنصير وتغوي الشباب للخروج من الدين الإسلامي واعتناق المسيحية.

يذكر أن “عبدالمهيمن بولسين” تم تكليفه من قبل رئيس الحكومة المنتهية “عبدالحميد الدبيبة” برئاسة لجنة متابعة اوضاع الجرحى في ايطاليا والمانيا.

هذا وقد نشر جهاز الأمن الداخلي طرابلس اعترافات فتاة ليبية الجنسية استُقطبت في سن المراهقة في عمر الخامسة عشر وارتدت عن الإسلام.

وقالت الفتاة في فيديو بثه الجهاز إن شخصا تمكن من استغلال صغر سنها وإقناعها بالارتداد عن الإسلام، بعد أن اصطحبها إلى منزله وقرأت معه الإنجيل وأعطاها كتبا عن الديانة المسيحية وعرّفها على بعض المسيحيين وقال لها إنهم سيساعدوها ماليا.

وأضافت أنها ظلت على تواصل مع هذه الجماعة للحصول دعم مالي، والتقت بهم في زاوية الدهماني وأبو ستة ولقاءات أخرى في منازل.

وأشارت إلى أن أعداد المجتمعين ازدادت لذلك تم نقل اللقاءات إلى مركز في زاوية الدهماني ليتسع لجميع الحضور الذين كانوا يقرأون الإنجيل ويصلون بالطريقة المسيحية كل يوم جمعة.

وأكدت أنهم تعرفوا على عدد من الأجانب كانوا يعلّمون المجتمعين الديانة المسيحية، حتى تم اكتشاف أمرهم من قبل جهاز الأمن الداخلي.

وأشار الجهاز إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الفتاة وإحالتها لمكتب النائب العام من حيث الاختصاص.

ونشر جهاز الأمن الداخلي طرابلس اعترافات رجل أمريكي الجنسية وهو مساعد مدير مركز “جيت وي” لتدريس اللغة الانجليزية بطرابلس، وأحد الذين يحثون الشباب الليبيين على الارتداد عن الإسلام.

وقال جهاز الأمن الداخلي إنه تبين له أن الأمريكي وزوجته يعملان كفريق تابع لمنظمة جمعيات الله “ASSEMBLIES OF GOD” لنشر المسيحية عبر استقطابهم للشباب الليبيين بإغوائهم ببعض المزايا والوعود الواهية للوصول إلى هدفهم.

وقال الوافد الأمريكي في فيديو بثه الجهاز، إنه مهتم بنشر الديانة المسيحية بين الليبيين، ويشجع الناس على اعتناقها، كما أنه عمل على إحضار عدة نسخ من الإنجيل ليقرأه الناس في ليبيا.

وأضاف أنهم فتحوا أبواب مركز “جيت وي” في زاوية الدهماني لصلاة الليبيين المسيحيين، كما تم استغلال منزله والمركز ليلتقي بها الجميع.

وأشار الجهاز إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم وإحالته لمكتب النائب العام من حيث الاختصاص.