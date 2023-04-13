ليبيا الان

بو الخطابية يتابع سير العمل في مشروع الإنارة بالطاقة الشمسية في بلدية طبرق

تم النشر منذُ 55 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا- اجتمع عميد بلدية طبرق فرج بو الخطابية مع ممثل شركة “انسياب سولار ليبيا” خالد قحيف لبحث سير العمل في مشروع الإنارة بالطاقة الشمسية.

بيان صحفي صدر عن البلدية اطلعت عليه صحيفة المرصد، نقل عن قحيف تأكيده الشروع في العمل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فرع بنغازي من بوابة المثلث إلى مدخل فندق دار السلام بإشراف إدارة المشروعات بالبلدية، فيما أشار بو الخطابية لاستمرار أعمال مشاريع أخرى.

ووفقًا للبيان، كشف بو الخطابية عن مساع لصيانة 19 من سيارات نقل القمامة التابعة لمكتب خدمات النظافة العامة في بلدية طبرق.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك