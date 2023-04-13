“شكشك” يتابع آلية إعداد التقرير السنوي لسنة 2022 وفق المدة المحددة

الوطن / رصد

اجتمع رئيس ديوات المحاسبة “خالد شكشك” اجتماعاً مع وكيل الديوان “علاء المسلاتي” ومديري الإدارات العامة والمكاتب الفنية، للوقوف على أعمال إعداد التقرير السنوي للعام 2022م وفق الجدول الزمني المحدد.

و استعرضت الإدارات الفنية المهام الرقابية لسنة 2022م، والإطار الشكلي الذي ينبغي أن يكون عليه التقرير السنوي.

وأكد “شكشك” على ضرورة الالتزام بالخطة التشغيلية المعتمدة، وإنجاز الأعمال في المدة المحددة بجودة عالية، مع ضرورة الالتزام بمبدأ الإفصاح و الشفافية مع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.

من جهته شدد “المسلاتي” على ضرورة تركيز جل العمل على إعداد مادة التقرير السنوي، ومناقشة الجهات الخاضعة للرقابة بخصوص الملاحظات التي يتم رصدها، وفق جدول زمني معين وذلك تفاديا لأي تأخير.