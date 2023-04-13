مصر وتركيا تتفقان على توثيق التعاون بينهما بشأن ليبيا

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إنه ناقش الملف الليبي مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس بأنقرة، واتفقا على ضرورة إتمام عملية الانتخابات، والحفاظ على سيادة ووحدة أراضيها.

وأضاف شكري، في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع أوغلو، عقب جلسة المباحثات: “ناقشنا التطورات في ليبيا ولدينا رغبة مشتركة لتوحيد المؤسسات الليبية”.

من جهته أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، أن بلاده ستعمل اعتباراً من الآن مع مصر على توثيق التعاون بشأن ليبيا، مشيراً إلى رغبة بلاده في تطوير العلاقات المشتركة مع مصر.

وأضاف أوغلو أن المشاكل في ليبيا تؤثر على مصر، مشيراً إلى أن عودة العلاقات مع مصر ستكون ضد مصالح الجماعات الإرهابية في المنطقة.

وتابع: نريد تطوير العلاقات المشتركة مع مصر لا سيما الاقتصادية.. ونريد أن نملأ الصفحة الجديدة التي فتحناها مع مصر بمشاريع مشتركة وقصص نجاح.

وأردف وزير الخارجية التركي: سننوع علاقاتنا مع مصر في مجال الطاقة.. وسنحفز الشركات التركية لزيادة استثماراتها في مصر.

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