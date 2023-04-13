«المهاجرون الأفارقة» فريسة سهلة لتُجار البشر

أخبار ليبيا 24

في خوضنا لحوار لا يتجاوز حدود المنطق، نأتي بسؤال صريح مجرد، ما الذي يدفع شخصًا كامل الأهلية العقلية لأن يترك دياره ومسكنه، ويغادر عائلته وأبناءه وكامل حياته التي آلفها؛ غير بحثه ليؤمن لهم وله حياة حقيقية تحترم كونهم إنسان؟

هل يُلام العامل الفقير على فقره مادام يسعى ويعمل؟ وهل ببحثه المغلف يأساً والمثقل بمتطلبات المعيشة وسخفها سينقص من فرصنا في العمل والحياة شيئًا؟

رغم معرفة الكثير منا بقدر الجسارة التي يتطلبها قرار الهجرة المجهولة -أو كما سميت بقوارب الموت- ورغم العوائق اللامتناهية التي عاشها ويعيشها المهاجرين غير الشرعيين في كل بقعة من هذه الأرض التي بدت وكأنها نافية غير راغبة لاستيطانهم أو حملهم بعد اليوم، ومع ذلك، لاتزال أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين جاؤ إلى ليبيا بطرق غير شرعية عن طريق تُجار البشر، في تزايد مستمر، وسط حالتي صمت وتجاهل من قبل الحكومات المتعاقبة على ليبيا.

وفي الأثناء… تمكنت إدارة إدارة المهام الخاصة وبالتعاون مع جهاز الهجرة غير الشرعية، من تخليص عدد كبير من المهاجرين غير شرعيين، الذين مكثوا في إحدى مساكن منطقة كرزاز بمدينة مصراتة، بعد أن غرر بهم تُجار البشر.

وفي التفاصيل، أوضحت الإدارة أن عملية الضبط جاءت بعد ورود شكاوي من سكان المنطقة بشأن حدوث أعمال سرقة، وسلوكيات إزعاج برفع صوت الموسيقى الصاخبة من قبل العمالة، إضافة إلى غياب أبسط أساليب المحافظة على النظافة في السكن المذكور و المنطقة المحيطة به، وفق ما جاء في منشورهم الرسمي.

وبحسب الإدارة.. أسفرت هذه العملية عن ضبط 245 شخصًا من العمالة الإفريقية، وأكدت أنها أحالتهم إلى مكتب الترحيل للمهاجرين غير الشرعيين بمدينة زليتن التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وعلى الرغم من كل الدعم المقدم للمهاجرين من المجتمع الدولي، إلا أن قضية وجودهم في ليبيا تبدو عصيةً عن الحل، لأنهم جاؤا بطرقٍ غير مشروعة، وسلكوا الصحارى والبحار في سبيل الهجرة إلى أوروبا.

مرةً أخرى.. يقف أولائك المهاجرين البسطاء العُزّل، والمغرر بهم من قبل شبكات تجارة البشر… مُجددًا أمام الحياة وتحدياتها في جبهة منزوعة الرحمة والإنسانية ومجردة من الفرص والنجاة.