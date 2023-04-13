عسكري وجريح في سلاح الجوّ.. يروي لوكالتنا كيف هزم الجيش الوطني داعش.. ويُطالب بالاهتمام

أخبار ليبيا 24 – خـاص

عانت مدينة طبرق من مظاهر الإرهاب والتي تجلّت في عمليات التصفية واسعة النطاق، التي طالت عناصر أمنية وعسكرية بارزة، بالإضافة إلى اتباع التنظيمات الإرهابية سياسة الذبح وقطع الرؤوس متذرعين بالعقيدة الإسلامية، وفي قصة اليوم من قصص الإرهاب في ليبيا، يروي لنا المُقاتل سالم محمد نوح القطعاني وهو خريج سلاح جوي – طيران، من مدينة طبرق، كيف استفحلتْ قوات داعش في المدينة، وحولتها إلى مرتعٍ لممارسة أعمالهم الشاذة باسم الدين، كما سيروي لنا كيف انظم إلى صفوف المقاتلين التابعين للجيش الوطني في حربه ضد الإرهاب.

يبتدئ المُحارب التعريف بنفسه.. أنا سالم محمد نوح القطعاني من مدينة طبرق، تخرجت من كلية الطيران – السلاح الجوي.

يتابع.. في فترة زمنية معينة تحوّلت فيها مدينة طبرق إلى مدينة باهته، يملؤها الخوف والذعر، بسبب انتشار الجماعات الإرهابية فيها وسيطرتها على مفاصل المدينة، حيثُ أخذت عناصر داعش في ممارسة أعمالها المتطرفة المتمثلة في النهب والسرقة التي طالت ممتلكات المواطنين، بالإضافة إلى عمليات تصفية العسكريين والضُباط، وحتى المواطنين العاديين، إلى جانب نشر الذعر والخوف في نفوس المواطنين.. وفي ذلك الوقت لم يكن لدينا حول ولا قوة، وكُنا عاجزين عن الرد وردع هذه الأفعال الشنيعة..

يُكمل.. وبعد مرور فترة طويلة، جاء إلي شخصٌ يدعى إدريس نصيب الشاعري، حدثني عن عملية عسكرية تُسمى بعملية «الكرامة» بقيادة المشير خليفة خفتر، وهدفها ردع الإرهاب وهزيمته وتطهير البلاد من دنسه.. وأسالني إذا كنت أريد الانضمام، وبالطبع أجبته بالقبول.. وبعد فترة وجيزة، كنت أشاهد الأخبار عبر التلفزيون وشاهدتُ أنباء تفيد بانطلاق عملية الكرامة، وعلى الفور قمت بتغيير ملابسي وأخذت بندقيتي وانطلقت صوب الوجّهة.

يواصل الحديث.. أقليتُ سيارة أجرة.. ولازالت أتذكر سائقها الدي حمل لقب «الحاسي» ذاك الشاب المتعاون، أخبرته قبل أنا أركب سيارته :«أنا وبندقيتي أمانة لديك» لم يقبل أن يأخذ أجرة توصيلي، واعتبرها مساهمة منه

فور وصولي لمدينة البيضاء، اتصلت بأحد رفاقي يدعي «يوسف مراجع الدرسي» ركبنا سيارته وتوجهنا صوب المعسكر.. ما هي إلا سويّعات والحرب التي كنت أشاهدها في التلفاز أصبحت جزءًا مشاركًا فيها على أرض الواقع.. أرض المعركة.

يواصل المُحارب البطل سالم الحديث لـوكالة «أخبار ليبيا 24» : خضنا معارك جمّة، قاتلنا بكل ما أوتينا من قوة وعزم وشجاعة، قدمنا أرواحنا وأموالنا، في سبيل الفوز في هذه القضية.. القضية الغالية.. رابطنا في جميع المحاور، ولم نخشى العدو الذي فاقنا تعدادًا وعدة، ولم نتراجع خطوة واحدة إلى الوراء، بل عقدنا العزم والآمل على التقدم وتحقيق النصر مهما كان الثمن غاليًا.

يُكمل.. أذكر أن القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر قد عقد معنا اجتماعًا وأخبرنا بكافة تفاصيل العملية، كما أكد لنا بأن هذه العملية لن تقدم الأموال ولن تقدم الدروع.. ولكنها ستجعلنا نفخر بما سنقدمه نحن للوطن، وذلك عبر تطهيره من براثن الإرهاب المتطرف.

وبالحديث عن إصابته، يقول المُحارب سالم.. في محور سيدي فرج، تعرضت لإطلاق ناري ترتب عايه اختراق رصاصتين لجسدي، الأولى تحت أذني والثانية بجانب قلبي… يُكمل، نقلت على إصر هذه الإصابة الخطيرة إلى الأردن لتلقي العلاج.. مكثتُ هناك 22 يومًا، وعند سؤالي للطبيب المشرف على حالتي.. كم يكلف علاجي، أخبرني «قرابة 50 ألف دولار» وأردف بالقول: هذا المبلغ أغضبني لأنني كنت أرقد على سرير متهالك ولم أتلقى العلاج الكافي ليصل المبلغ لآلاف الدولارات!

يواصل الحديث.. أغضبني حجم الميلغ كثيرًا، لذا وقعتُ على خروجي من المستشفى تحت طائلة مسؤليتي الخاصة، وعاودت إلى دياري.. وها أنا ذا.. لا زالت أعاني من تداعيات الإصابة حتى يومنا هذا.

يواصل الحديث لوكالتنا، أذكر أنني مكثتُ في غرفة ضمت 8 أشخاص مصابين من صفوف الجيش الوطني، جميعهم توفاهم الله، وأنا الوحيد الذي عشته من بينهم.. كما أذكر عندما أصبت، كنت أول المصابين في صفوف كتيبة «309»، وعندما وقعت على الأرض أخبرت رفاقي إن مُت أنا، فليبيا حيّة لن تموت.. ورفعت أصبعي وألقيت الشهادتين.. لا إله إلا الله، محمد رسول الله.

كان هذا الجزء الأول من قصة المحارب سالم محمد نوح القطاعي، والذي وثق فيه عمليات تنظيم داعش الإرهابية في مدينة طبرق، وكيف انضم للقتال في صفوف الجيش الوطني، وفي الجزء الثاني من الحكاية سيأخذنا المُحارب البطل سالم إلى البُعد النفسي والاجتماعي للمقاتلين الناجين من الحرب.