بينهم فتاة ليبية وشخص أمريكي..الأمن الداخلي يواصل ضبط عناصر شبكة المرتدين والداعين للنصرانية

أخبارليبيا24

كشف جهاز الأمن الداخلي القبض على فتاة ليبية اعتنقت الديانة المسيحية وارتدت عن الدين الإسلامي.

وأضاف الجهاز أن الفتاة المسماة ( ا. ع. ت) ليبية الجنسية استُقطبت في سن المراهقة في عمر الخامسة عشر واعتنقت المسيحية وروجت لها.

وأوضح الجهاز أنه تم كذلك القبض على المدعو (S.B.O). أمريكي الجنسية مساعد مدير مركز “جيت وي” لتدريس اللغة الإنجليزية بطرابلس، وهو أحد المبشرين.

وأكد جهاز الأمن الداخلي أن المتهم يعمل هو وزوجته كفريق تابع لمنظمة جمعيات الله “ASSEMBLIES OF GOD” لنشر المسيحية عبر استقطابهم لأبناء شعبنا المسلم.

وأفاد الجهاز أن المتهمين تعمدوا إغواء الشباب الليبيين ببعض المزايا والوعود الواهية للوصول لمبتغاهم وهو إفساد عماد المجتمع الليبي والتشكيك في عقيدته.

ولفت جهاز الأمن الداخلي إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية واحيلوا لمكتب النائب العام من حيث الاختصاص.

وكان جهاز الأمن الداخلي بث عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت جزء من اعترافات المقبوض عليهم والمتورطين في الردة والدعوة للنصرانية.

وكشف جهاز الأمن الداخلي الأيام القليلة الماضية القبض على مجموعة من الليبيين ممن خرجوا عن الملة الإسلامية واعتقنوا الدين المسيحي.

وأوضح الجهاز عبر حسابه على “فيسبوك” أنه تم أيضًا ضبط بعض الأجانب الذين قاموا بنشر المسيحية، عبر منظمة أمريكية تدعى “جماعة الله” تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لنشاطها.

وأشار الجهاز إلى أن بعض المروجين للأفكار المتطرفة من الجنسيات الأجنبية المختلفة التي تم إدخالها الى ليبيا عن طريق بعض المنظمات ومنها ما يعرف بمنظمة “جماعة الله” .

وأمس الأربعاء أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها على اطلاع على التقارير المتعلقة باحتجاز مواطن أمريكي في ليبيا من قبل “ميليشيا” في العاصمة طرابلس.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية في تصريحات لـ”ـCNN” :”نحن على علم بالتقارير حول احتجاز مواطن في ليبيا من جانب ميليشيا في طرابلس”.

وأضاف “عندما يتم احتجاز مواطن أمريكي في الخارج، تعمل الوزارة على تقديم كافة أشكال المساعدة المطلوبة”.