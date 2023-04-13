هذا ما طالب به الدباشي حول إطلاق سراح أمريكي متهم بالتنصير

رفض المترشح الرئاسي إبراهيم الدباشي إطلاق سراح المواطن الأمريكي المتهم بنشر المسيحية في ليبيا دون محاكمة مطالبا بمبادلته بالمواطن الليبي بوعجيلة مسعود المريمي.

وقال الدباشي في تدوينة على فيسبوك “واجب السلطات الليبية المعنية ( امنية وقضائية) رفض اطلاق سراح المواطن الامريكي دون محاكمة. تبادله بالمواطن الليبي المختطف ابوعجيلة المريمي امر مقبول”.

يذكر أن جهاز الامن الداخلي طرابلس اعتقل مواطنا أمريكيا بتهمة التنصير وقد اعترف باستقطاب عدد من الليبيين بينهم عائلات.