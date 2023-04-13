أمن طبرق: القبض علــى عناصر تنظيــم عصابــي يمتهن السرقة والسلب في رمضان

أخبارلييا24

كشفت مديرية أمــن طبــرق، القبــض علــى عناصر تنظيــم عصابــي يقــوم بسرقــة المساجــد والمصلين بالمدينــة بشهــر رمضــان المبــارك.

وأشارت المديرية إلى أن وقائــع السرقــة مــن قبــل أشخــاص مجهوليــ الهويــة تزايدت في الآون الأخيرة حيث شملــت سرقــة المساجــد وصنــدوق الصدقــات لهيئــة الأوقــاف وبطاريــات السيارات للشركــة العامــة للخدمــات والنظافــة.

وأوضحت المديرية أن تم كذلك تسجيل جرائم كســر وتحطيــم زجــاج سيارات المواطنيــن المتوقفــة أمــام أحــد المساجــد خــلال صــلاة الجنائــز وبالشــوارع والأحيــاء وسرقــة مقتنياتهــا بطاريــات وإطــارات احتياطيــة وصكــوك مصرفيــة ومستنــدات.

وذكرت المديرية أنه عقــب ذلــك أصــدر مديــر أمــن طبــرق عميــد سامــي إدريــس نصــر تعليماتــه لرئيــس قســم البحــث الجنائــي بالبحــث والتحــري والقــاء القبــض علــى العصابــة المجهولــة فــي أســرع وقــت ممكــن.

وأشارت إلى أن بلاغات عدة وصلت لقســم البحــث الجنائــي و مراكــز الشرطــة بالحــدود الإداريــة لفادهــا أشخــاص مجهولي الهويــة قامــوا بسرقــة سبعـة منــازل بحــي الزقــم وعــدة ورش بالمنطقــة الصناعيــة ودــزارع بمنطقــة الخويــر وبــاب الزيتــون وبالقــرب من مصنــع المكرونــه وسرقــة ثـلاثة أشخــاص مــن العمالــة الوافــدة بالإكــراه والتهديــد.

وأكدت أن رئيــس قســم البحــث الجنائــي طبــرق عقيــد حميــد النويصــري أصدر تعليماتــه بتكثيــف إجــراءات التحــري والاستعلام لكشــف هويــة العصابــة وتوقيفهــم.

ولفتت المديرية إلى أن وحــدة التحــرى والقبــض تمكنت مــن تحديــد هويــة أفــراد العصابــة المكونــة مــن ثـلاثة أشخــاص والتي نفــذت عمليــات السرقــة المذكــورة وألقــت القبــض عليهــم جميعــا (ظهــرا) مفطريــن ومتعاطيــن للمــواد المخــدرة بشهــر رمضــان المبــارك علــى متــن مركبــة آليــة نــوع (نيبــرا ) حمــراء اللــون بحوزتهــم حبــوب هلوســة نــوع (اريكــا) و نــوع (بتــرل)

وذكرت أنه بالاستــدلال معهــم تبيــن بأنهم ليبيين أعمارهم 28 – 26 – 17 عام، اعترفــوا بقيامهــم بعمليــة السرقــة والسطــو المسلــح المبلــغ عنهـا

وأكد أنه مــن خــلال الاستــدلال اتضــح بأنهــم لديهــم قضايــا سرقــة أخــرى مسجلــة بعــدة مراكــز شرطــة.

ولفتت مديرية أمن طبرق إلى أنهم اعترفــوا أيضــاً ببيــع جميــع المسروقــات وبمــا نســب إليهــم وتــم وضعهــم بالحجــز لاستكمــال الإجــراءات القانونيــة اللازمــة تمهيــداً لإحالتهــم الــى النيابــة العامــة للاختصــاص والتصــرف.