تقرير: حكومة الدبيبة تعين دبلوماسيين بريطانيين سابقين لاسترداد أصول الدولة بالخارج

الوطن| رصد

كشف موقع “أفريكا انتليجنس” الاستخباراتي الفرنسي، النقاب عن تعيين حكومة الدبيبة مُنتهية الولاية، دبلوماسيين بريطانيين سابقين؛ لمساعدة ليبيا على استرداد أصولها في الخارج ووضع خطة لإدارتها، وذلك بإشراف من مدير مكتب استرداد وإدارة الأصول الليبية محمد المنسلي، التابع لحكومة الدبيبة.

وبحسب الموقع فإن من بين الدبلوماسيين الذين تم تعيينهم المستشار السابق في الخارجية البريطانية أندرو هود، ومسؤول الملف السياسي الليبي في الخارجية البريطانية سابقاً الدبلوماسي جوناثان دارت، إضافة إلى المستشار بالتاج البريطاني ستيفن كاي، ورئيس جمعية الأعمال الليبية البريطانية جون هانكوك.