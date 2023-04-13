ليبيا.. “دبيبة” يتابع نشاط مصلحة الضرائب وخطتها خلال 2023

قام رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة، اليوم الخميس، بزيارة تفقدية لمصلحة الضرائب لمتابعة نشاطها والوقوف على خطتها للعام الجاري 2023، رفقة وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، ضمن جولاته التفقدية للمؤسسات الحكومية.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة إن وزير المالية خالد المبروك، ونائب رئيس المصلحة عمر الزروق، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالمصلحة، كانوا في استقبال دبيبة، والذين رحبوا بزيارته ووقوفه على الصعوبات والمشاكل التي تواجه المصلحة، والتعرف على أنشطتها وخطتها المعتمدة من وزارة المالية.

وعقد دبيبة، اجتماع موسع تم خلاله مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بعمل المصلحة، أهمها ميكنة المصلحة وفروعها للقضاء على التزوير والتأخير في طبيعة العمل، ومدى نجاح خطة العام 2023 في زيادة الإيرادات العامة، ودعم جهود المصلحة في منع التهرب الضريبي.

وشدد دبيبة، خلال الاجتماع على ضرورة تطوير النظام الضريبي في البلاد وتنفيذ منظومات تساهم في جودة العمل وتنظيمه.

وفي ختام الاجتماع، أصدر دبيبة تعليماته بضرورة التنسيق بين وزارتي الاقتصاد والمالية ومصرف ليبيا المركزي لمناقشة عدد من الإعفاءات التي تمنح لنوع من النشاطات لدعمها والوقوف معها.

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