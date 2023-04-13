الدبيبة يوجه وزارتي الاقتصاد والمالية للتنسيق مع المركزي لمناقشة الإعفاءات الضريبية في بعض الأنشطة

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وجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، وزارتي الاقتصاد والمالية للتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي لمناقشة عدد من الإعفاءات التي تمنح لنوع من النشاطات لدعمها والوقوف معها.

وبحسب بيان الحكومة، جاء ذلك خلال زيارة الدبيبة رفقة وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج لمصلحة الضرائب لمتابعة نشاطها والوقوف على خطتها للعام الجاري 2023، بحضور وزير المالية خالد المبروك، ونائب رئيس المصلحة عمر الزروق، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالمصلحة.

وأفاد البيان بأن الزيارة جاءت للوقوف على الصعوبات والمشاكل التي تواجه المصلحة، والتعرف على مناشطها وخطتها المعتمدة من وزارة المالية.

وخلال الاجتماع الموسع الذي عقده رئيس الوزراء مع مديري الإدارات والمكاتب والأقسام بمصلحة الضرائب، جرى مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بعمل المصلحة، أهمها ميكنة المصلحة وفروعها للقضاء على التزوير والتأخير في طبيعة العمل، ومدى نجاح خطة العام 2023 في زيادة الإيرادات العامة، ودعم جهود المصلحة في منع التهرب الضريبي.

وشدد الدبيبة على ضرورة تطوير النظام الضريبي في البلاد، وتنفيذ منظومات تساهم في جودة العمل وتنظيمه.