الحكومة الليبية تعلن رفضها تغيير بنود معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية رفضها تغيير بعض البنود في معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون الليبية الإيطالية، من قبل حكومة عبد الحميد الدبيبة واصفة إياه بـ “العبث السياسي” غير المسؤول من هذه الحكومة غير الشرعية وغير المخولة بإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو النظر في تعديلها.

الخارجية في بيان لها الخميس أوضحت أن مشروع الطريق الساحلي، “المبادرة الكبرى،” في الاتفاقية دُرس بعناية من شركات متخصصة ومطابق لكل المواصفات والمعايير الدولية. مؤكدة رفضها رفضا قاطعا محاولات تغيير الاتفاقية

هذي وأبدت الخارجية رفضها لما وصفته باستغلال وضعية الحكومة فاقدة الشرعية في طرابلس واستعدادها للتفريط في المكاسب الوطنية؛ مقابل صناعة صيغ جديدة تختلف عن الأعراف والمواثيق الدولية.