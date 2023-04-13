أوغلو: تركيا ستعمل مع مصر على توثيق التعاون بشأن ليبيا

أخبار ليبيا 24

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، أن بلاده ستعمل اعتباراً من الآن مع مصر على توثيق التعاون بشأن ليبيا، مشيراً إلى رغبة تركيا في تطوير العلاقات المشتركة مع مصر.

وقال أوغلو في مؤتمر صحفي في أنقرة عقب محادثاته مع نظيره المصري سامح شكري: “من الآن فصاعداً سنعمل مع مصر على توثيق التعاون بشأن ليبيا”.

وأكد أوغلو أن المشاكل في ليبيا تؤثر على مصر، لافتاً إلى أن عودة العلاقات مع مصر ستكون ضد مصالح الجماعات الإرهابية في المنطقة.

وأضاف: “نريد تطوير العلاقات المشتركة مع مصر لا سيما الاقتصادية.. ونريد أن نملأ الصفحة الجديدة التي فتحناها مع مصر بمشاريع مشتركة وقصص نجاح”.

ونوه أوغلو قائلاً: “سننوع علاقاتنا مع مصر في مجال الطاقة.. وسنحفز الشركات التركية لزيادة استثماراتها في مصر”.