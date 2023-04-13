الفريق أول الناظوري يستقبل الفريق أول الحداد في بنغازي لاستكمال خطوات توحيد المؤسسة العسكرية

وصل الفريق أول محمد الحداد الى مدينة بنغازي قادماً من طرابلس للقاء الفريق أول عبدالرازق الناظوري رئيس أركان القوات المسلحة الليبية.

وتهدف الزيارة لاستكمال المباحثات وما تم الانفاق عليه خلال اللقاءات السابقة بين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والذي تم التوافق فيه على تعزيز الثقة بين القادة العسكريين والأمنيين لدعم العملية السياسية وللمضي قدما في توفير بيئة مناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال العام الجاري والقبول بنتائجها من الأطراف كافة، إضافة الى الالتزام الكامل بكل ما نتج عن الحوار بين اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والقادة العسكريين والأمنيين في اجتماعي تونس وطرابلس.

يذكر أنه تم الاتفاق على تقديم كل أشكال الدعم لتأمين الانتخابات بمراحلها كافة، والحث على دعم جهود اللجنة العسكرية 5+5 ولجنة التواصل الليبية المنبثقة عنها في إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.