جهـاز الامـن الداخـلي يرد على تصـريحات “الخارجية الامريكية”

رد جهاز الأمن الداخلي على التصريحات التي اطلقتها وزارة الخارجية الامريكية، عقب القاء القبض على مواطن امريكي في العاصمة طرابلس، بتهمة التبشيــر.

وقال الجهاز في بيان صادر عنه ” الجهاز أحد المؤسسات المدنية النظامية لمكونات الدولة الليبية ويعتبر من اقدم المكونات الامنية للدولة ناهز عمره السبعون عاما، مشيراً ِإلى إن تاريخ الجهاز يمتد منذ ايام المملكة الليبية وكان يعرف بادارة المباحث العامة وتوالت التسميات (امن الدولة -المباحث العامة-هيئة الامن الداخلي -جهاز الامن الداخلي – ادارة امن المعلومات -جهاز المباحث العامة )

واشار الجهاز إلى إنه “اعيد تسميته بجهاز الامن الداخلي والذي يضم عناصر من كافة ربوع الوطن مدربة على اعلى المستويات تتسم بالانضباط تمارس نفس الاختصاصات وان اختلفت التسميات، مؤكداً أن “ولائها لله ثم الوطن احترامها للقانون والدستور”.

وبحسب البيان فإن “لجهاز الامن الداخلي وفقا للتشريعات النافذة عدة اختصاصات والتي منها حفظ كيان الدولة وحماية أمنها السياسي والاجتماعي والاقتصادي ومكافحة الارهـاب والظواهر الهدامة والمخاطر والتهديدات التي تستهدف قيمها الدينية والاجتماعية وتنال من مكانتها او علاقاتها الدولية متابعة وتقييم المنظمات الدولية والمحلية وكل ما من شأنه المساس بسيادة الدولة وامنها ووحدة اراضيها.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت في تصريحات للمتحدث بإسمها إنها على اطلاع على التقارير المتعلقة باحتجاز مواطن أمريكي في ليبيا في العاصمة طرابلس، واصفةً جهاز الأمن الداخلي بـ “الميليشيا”.