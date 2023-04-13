شكري: مصر وتركيا ترغبان في دعم وتوحيد المؤسسات في ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إنه بحث بشكل معمق وشفاف مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو الأزمة الليبية، مؤكداً أن لدى البلدين رغبة مشتركة لتوحيد ودعم المؤسسات الوطنية الليبية.

وأضاف شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو في أنقرة اليوم الخميس، أن لدى مصر وتركيا رغبة مشتركة بالعمل على تحقيق ودعم المؤسسات الليبية للاضطلاع بمسؤولياتها.

وأكد شكري خلال حديثه للصحفيين أن مصر وتركيا تأملان أن تُقدم ليبيا على إجراء انتخابات حرة ونزيهة تؤدي إلى تولي حكومة معبرة عن الشعب الليبي وتكون قادرة على الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية ومصالح الشعب الليبي الشقيق.

وأشار شكري في رده على سؤال صحفي إلى توافق بين مصر وتركيا في الكثير من ملفات التسوية للأزمة الليبية، آملاً أن يكون التفاهم هو السائد لحل قضايا المنطقة.