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اقعيم يناقش مع القائمين على مؤتمر “السياسات الأمنية” النتائج المنشودة

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

التقى وكيل وزارة الداخلية في الحكومة الليبية فرج إقعيم بعدد من الشخصيات المنظمة لمؤتمر العلمي حول السياسات الأمنية في ليبيا بين الواقع والمأمول الذي سنعقد في مدينة بنغازي.

وأطلع اقعيم على تفاصيل المؤتمر والمحاور والمشاركات التي من شأنها الارتقاء بالملف الأمني الليبي و وضع سياسيات امنية ونشر ثقافة الحفاظ على المشاريع التنموية وكيفية الحفاظ عليها.

وبحسب القائمين على المؤتمر، فإن نخبة من الضباط والدكاترة العاملين بديوان وكالة وزارة الداخلية سيتطرقون إلى طرح الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية بالإضافة إلى المحور الإعلامي كما سيقدم عدد من المختصين ورقات بحثية لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة التي ستعود على الملف الأمني وعمل وزارة الداخلية.

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قناة ليبيا الحدث

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