تفاصيل استدراج والقبض على فلسطيني يمارس النصب والاحتيال على المواطنين

أعلن جهاز البحث الجنائي فرع الجبل الاخضر، اليوم الخميس عن ضبط شخص فلسطيني الجنسيه يقوم بممارسة النصب والاحتيال وخداع المواطنين بمجال المقاولات واخذ مبالغ ماليه منهم .

وحضر اكثر من مواطن الي مقر جهاز البحث الجنائي فرع الجبل الاخضر وقامو بالأبلاغ عن شخص فلسطني الجنسية يقوم بممارسه النصب والاحتيال وخداع المواطنين بمجال المقاولات واخذ مبالغ مالية منهم ولاذ بالفرار من مدينة البيضاء .

وتم فتح محضر بالواقعه وتكليف أعضاء التحريات بالبحث والتحري عن الشخص الفلسطيني بعد أخذ أذن ضبط واحضار من قبل النيابه العامه البيضاء وبعد التحري تم تحديد موقعه بمدينة بنغازي وتم استدارجه عن طريق الهاتف من قبل أعضاء التحريات وضبطه واحضارة .

وبالاستدلال معه حول واقعات النصب والاحتيال اعترف بما نسب اليه واحيل ضده عدد خمس قضايا نصب واحتيال الي النيابة العامة البيضاء للأختصاص.