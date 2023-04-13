البركي تعلق على محاولات الدبيبة إلغاء مشروع الطريق السريع الخاص ببرقة 

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علقت الباحثة المتخصصة في قضايا الأمن والهجرة الدكتور ريم البركي على محاولات رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلغاء مشروع الطريق السريع -القاطع الخاص ببرقة.

وقالت البركي في تغريدة عبر حسابها على “تويتر” :”بالحديث عن محاولة عبدالحميد شهادات إلغاء مشروع الطريق السريع -القاطع الخاص ببرقة- يجب الوقوف على عِدة نقاط”.

وتابعت الباحثة :”تكاليف الطريق السريع ستتكفل بها دولة إيطاليان التي رصدت مبلغ 5 مليارات دولار سنة 2008 لإنشاء الطريق وفقاً لمعاهدة الصداقة والتعاون التي وقعت في بنغازي أغسطس 2008″.

وأضافت البركي :”إيطاليا تعهدت بإنشاء الطريق بهذه التكلفة، كجزء من التعويضات عن حقبة الاستعمارن حيث اعترفت بمعتقلات منطقة ”العقيلة“ التي تقع داخل برقة”.

وواصلت الدكتورة في تغريدتها :”حاولت الحكومات الليبية المتعاقبة -دون جدوى- تغيير بنود معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون بين الجماهيرية والجمهورية الإيطالية”.

وأكدت بالقول ::نعم، حقد عبدالحميد على بنغازي وبرقة قد يدفعه للمغامرة مجددًا لمحاولة تغيير بنود الاتفاقية، لكن خيوط اللعبة معقدة للغاية وعبدالحميد لا يملك منها سوى جزءًا من شاطئ البحر والقليل من النفط”.

وذكرت البركي :”من واقع خبرتي في العلاقات الليبية الإيطالية، فإن عبدالحميد لن يتمكن من إلغاء القاطع الخاص ببرقة في مشروع الطريق السريع لعدة أسباب”.

وبينت الدكتورة البركي :”أهمها أن الطريق نُص عليه في معاهدة وليس مجرد مذكرة تعاون أو حتى اتفاقية، وهذه المعاهدة تعتبر معاهدة شاملة اشتغلت عليها الدولتان لأكثر من عقد من الزمن لإبرامها|”.

وأفادت البركي :”مصلحة إيطاليا في إقليم برقة لا تقل أهمية عن مصلحتها في إقليم طرابلس، وهي بالتالي لن تُقامر بعلاقتها ببرقة لإرضاء ”عقاب عبدالحميد”، والأهم من كل هذا فإن المناقصات الإيطالية مع شركات الإنشاءات بقاطع برقة من الطريق السريع قد تمت بالفعل”.

وختمت الدكتورة ريم تغرديتها :”وبغض النظر عن رأيي، لا يُفتى ومالك في المدينة: السيد عبدالرحمن شلقم لا يزال على قيد الحياة، وأجزم أنه قادر على شرح الموقف في سطرين، ومع ذلك أقول إن كل ما يستطيع عبدالحميد فعله هو تأخير البدء في المشروع، فقط لا غير”.