العرفي: مجلسا النواب والدولة سيشكلان حكومة مصغرة للإشراف على الانتخابات

أشاد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي بلقاءات الوفود العسكرية والأمنية عن المنطقتين الشرقية والغربية.

ودعا العرفي في تصريحات صحفية، إلى ضرورة توسيع دائرة التواصل بين هذه الأطراف الأمنية والعسكرية حتى تقطع الطريق على الأصوات التي تعترض على اجتماعاتها.

وشدد على ضرورة عدم الالتفات إلى هذه الأصوات التي تلوح بالتهديد والانقلاب على ما تتوصل إليه قيادات المنطقتين العسكرية من نتائج، مؤكدا أن صفحة الحرب طويت وأصبحت من الماضي لهذه القيادات.

وكشف العرفي عن أن هناك توجها لدى مجلسي النواب والدولة الاستشاري لتشكيل حكومة تنفيذية مصغرة مهمتها الإشراف على الانتخابات، سواء البرلمانية أو الرئاسية، وتسيير باب المرتبات والمحروقات فقط.