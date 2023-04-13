بدء اجتماع الناظوري والحداد في بنغازي لبحث توحيد المؤسسة العسكرية 

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بدأ اليوم الخميس اجتماع بين رئيس الأركان العامة التابع للقيادة العامة الفريق عبدالرازق الناظوري والفريق محمد الحداد رئيس الأركان العامة لتابع لحكومة الوحدة الوطنية في مدينة بنغازي.

وناقش الناظوري والحداد – الذي وصل بنغازي عصر اليوم – ملف توحيد المؤسسة العسكرية وكذلك تشكيل قوة مشتركة كمرحلة أول في عملية إعادة توحيد الجيش.

ووصل الفريق محمد الحداد إلى مدينة بنغازي رفقة عدد من العسكريين قادماً من العاصمة طرابلس، وكان في استقباله بمطار بنينا الفريق عبدالرازق الناظوري وعدد من القيادات العسكرية التابعين للقيادة العامة.

ويعد لقاء الناظوري والحداد اليوم في مدينة بنغازي استكمالًا لسلسة اجتماعات عقدت في أكثر من مدينة ليبية من أجل توحيد المؤسسة العسكرية