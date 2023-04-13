خارجية باشاغا ترفض محاولات الدبيبة تغيير بنود معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية 

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أعلنت وزارة الخارجية في الحكومة الليبية رفضها بشكل قاطع محاولات تغيير مشروع الطريق السريع (المبادرة الكبرى) حسب بنود معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون الليبية الإيطالية الموقعة والمصادق عليها.

وأكدت وزارة الخارجية أن حكومة الوحدة الوطنية تسعى لتغيير بنود الاتفاقية من أجل توظيف المشروع سياسياً وإدخاله في لعبة شراء الولاءات والاصطفافات السياسية.

وشددت الوزارة على رفضها النهج الذي يستغل وضعية الحكومة فاقدة الشرعية في طرابلس واستعدادها للتفريط في أي مكتسبات وطنية من أجل صناعة صيغ سياسية جديدة تخالف المواثيق والأعراف الوطنية والدولية.

واتهمت وزارة الخارجية حكومة الوحدة الوطنية بتغيير بعض من بنود معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون الليبية الإيطالية الموقعة والمصادق عليها.

وأعربت عن أسفها الشديد لما وصفته بـ”العبث السياسي” والسلوك غير المسؤول من هذه الحكومة غير الشرعية غير المخولة بإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو النظر في تعديلها.

وأفادت الوزارة، أن معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون الموقعة، هي وثيقة تأسست على اعتراف جمهورية إيطاليا بالحقبة الاستعمارية واعتذارها عنها، وقد تحولت بعد توقيعها من البلدين والتصديق عليها من الأجسام الشرعية في البلدين في حينها إلى قانون ملزم للطرفين وبالشكل الذي تم التوقيع عليه دون أدنى تغيير.

وأوضحت الخارجية الليبية أن مشروع الطريق السريع (المبادرة الكبرى) قد دُرس بعناية من قبل شركات متخصصة وأتى مطابقا لكل المواصفات والمعايير الفنية العالمية.

وأشارت إلى أن تحديد مسار الطريق من أمساعد إلى رأس اجدير مرورا بالمدن الساحلية الليبية، تم ورسم مساره بدقة وعناية ومراعياً للأراضي المملوكة للمواطنين، إلا في حدود الاضطرار البالغ.