البحيري: أولويتنا ترميم الدمار الذي تعرضت له بنغازي بسبب الحرب على الارهاب

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أكد رئيس صندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة “علي بحيري ” أن الصندوق وضع عام ٢٠١٨ خطة لتحديث وتوسعة مخطط المدينة نظرا للدمار الكبير الذي تعرضت له بسبب الحرب على الارهاب ما شكل تغييرا كبيرا على ملامح المدينة و إعادة تخطيطها بشكل كبير

وكشف ” بحيري ” أن ١٢٠ ألف هكتار بالمدينة يضم توسعات عشوائية او البناء غير رسمي ومنظم مبينا ان هذه العملية استوجبت وضع مخطط عام لتحديثها و تطويرها

وبالحديث عن المدينة القديمة اكد على وجود قانون ينظمها للحفاظ على الموروث والتاريخ القديم لها مبينا ان صندوق الاعمار يسعى لصيانة ثلاثة مباني مهمة مع برنامج الامم المتحدة الانمائي وشدد أن عمليات الصيانة ستكون بشكل دوري ومستمر للمحافظة على كل المباني التاريخية والاسواق ذات القيمة التاريخية المهمة