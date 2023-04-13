“الناظوري” و”الحداد” يستأنفان في بنغازي مشاورات توحيد المؤسسات العسكرية

استئناف رئيس الأركان العامة بالجيش الوطني الليبي عبدالرازق الناظوري ورئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الفريق محمد الحداد اليوم الخميس، مشاورات توحيد المؤسسات العسكرية الليبية.

وعقد الناظوري والحداد اجتماع موسع في مدينة بنغازي، بمشاركة عدد من القيادات العسكرية من شرق وغرب ليبيا.

وكان الناظوري والحداد عقدا لقاءين في السابق بالعاصمة طرابلس لمناقشة توحيد المؤسسات العسكرية الليبية.

كما الناظوري والحداد، في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في العاصمة طرابلس وسرت، وكذلك في القاهرة وتونس.

والتقى أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والقيادات الأمنية والعسكرية عن المنطقة الغربية والشرقية، في بنغازي الجمعة الماضية بمشاركة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، لبحث توحيد المؤسسة العسكرية والتوافق حول إنجاز الانتخابات.

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