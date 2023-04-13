شاهد : اعترافات أمريكي في طرابلس استغل وجوده بمدرسة لحث الليبيين على ترك الإسلام

أعلنت السلطات الليبية اليوم القبض على أمريكي في طرابلس بتهمة التبشير. الشخص المذكور الذي يعمل مدرّسا للغة الإنجليزية في طرابلس الغرب هو الأميركي الثاني الذي يتم اعتقاله بنفس التهمة في ظرف 24 ساعة.

وكان جهاز الأمن الداخلي قد كشف في بيان عن الاعتقال الأول ليل الثلاثاء قائلا: “تمكنا من القبض على أحد الاجانب (أميركي الجنسية)، الذين كانو سبباً في إغواء أبنائنا للخروج من الإسلام واعتناق المسيحية”.

وجاء في البيان قوله أيضا: “استغل الأجنبي وجوده في مدرسة أجنبية لتعليم اللغة الانجليزية، ليقوم بالدعوة والتبشير للمسيحية”. ونشر الجهاز اعترافات ليبي شرح كيف قام أجنبي مقيم في ليبيا بتحريضه على اعتناق المسيحية.

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الداخلية الليبية اعتقال ليبي آخر بتهمة “الردّة والترويج للإلحاد”. وقالت الوزارة على فيسبوك إنه “أحيل إلى النيابة بعد اعترافه بالحقائق المنسوبة إليه”.

وكان سالم موسى، عضو المجلس الأعلى للدولة ولجنة الحوار السياسي، كشف الجمعة عن “اختطاف” نجله سيفاو في 26 آذار/مارس، متهماً مكتب المفتش العام بالمسؤولية عن ذلك.

من جهته، برر جهاز الأمن الداخلي اعتقال سيفاو وآخرين بتهمة “الردة والترويج لأعمال ضد أنظمة الدولة”، مؤكداً عزمه ملاحقة جميع “المرتدّين عن الدين الحنيف”. وقال إن الاعتقالات بحقهم جاءت “وفقا للقانون”.