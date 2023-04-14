النيابة العامة بصدد التحقيق مع أميركي حث الليبيين على ترك الإسلام

قال مصدر بمكتب النائب العام إن النيابة العامة بصدد التحقيق مع المواطن الأميركي في طرابلس الذي حث الليبيين على ترك الإسلام.

وفي وقت سابق، أعلن جهاز الامن الداحلي القبض على أمريكي في طرابلس بتهمة التبشير. الشخص المذكور الذي يعمل مدرّسا للغة الإنجليزية في طرابلس الغرب هو الأميركي الثاني الذي يتم اعتقاله بنفس التهمة في ظرف 24 ساعة.

وأشار المصدر بمكتب النائب العام لـ«الشرق الأوسط» إن المستشار الصديق الصور «سيعلن عن تفاصيل التحقيقات فور انتهائها».

وفي السياق، تباينت رود أفعال الليبيين بشأن توقيف ليبيين وأجانب لاتهامهم بـ«التبشير والإلحاد»، بين مدافع عن «حرية الاعتقاد الديني»، ومن اعتبر حملة جهاز الأمن الداخلي مبررة؛ لأن هدفها «الدفاع عن الإسلام».

وقال أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن «ليبيا دولة مسلمة بطبيعة الحال، تحكمها القوانين والتشريعات، ولا يحق لأي دولة المساس بدين المجتمع وعقيدته، أو تنال من القيم المجتمعية، وتهديد هذه القيم بدعوى حرية الاعتقاد الديني».

ورأى حمزة في بيان أنه من الواجب على «من يحل ضيفاً على ليبيا الامتثال لقوانينها واحترام شعبها، وإن لم يفعل ذلك فعليه الخروج منها، أو يتحمل المسؤولية القانونية لأفعاله التي تُجرمها التشريعات والقوانين الوطنية»، مشيراً إلى أنه على الرغم من التحفظ على بعض «ممارسات وتجاوزات سابقة للجهاز»، فإنه «أثنى على جهود ضباطه وأفراده في التعامل مع هذه المخالفات والتجاوزات والانتهاكات للأمن القومي لليبيا، والمساس بوحدة العقيدة الدينية للمجتمع الليبي».

وسبق للنائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، أن كشف في مارس (آذار) 2022 عن إجراء تحقيقات مع خمسة متهمين ينضوون ضمن «جماعة سرية» موسومة بحركة «التنوير»، انتهت إلى «اعترافهم بأنهم يدعون للإلحاد، ويرفضون الأديان، ويتعمدون الإساءة إلى الدين الإسلامي».