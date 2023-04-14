مترشح رئاسي يقدم مقترحًا بشأن الأمريكي المتهم بالتبشير في طرابلس

رفض المترشح الرئاسي إبراهيم الدباشي إطلاق سراح المواطن الأمريكي المتهم بنشر المسيحية في ليبيا دون محاكمة حيث يُطالب بمبادلته بالمواطن الليبي أبوعجيلة المريمي بالولايات المتحدة.

ونشر الدباشي منشورًا عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلًا : “واجب السلطات الليبية المعنية (أمنية وقضائية) رفض اطلاق سراح المواطن الامريكي دون محاكمة وتبادلة بالمواطن الليبي المختطف ابو عجيلة المريمي أمر مقبول”.

وفي وقت سابق، قال جهاز الأمن الداخلي بطرابلس، أمس، إن الأميركي الذي رمزت لاسمه بـ(S.B.O)، والذي يعمل مساعد مدير مركز «جيت وي» لتدريس اللغة الإنجليزية بطرابلس، اتضح أنه «يمارس التبشير، ويعمل هو وزوجته ضمن فريق تابع لمنظمة (جمعيات الله) ASSEMBLIES OF GOD)) لنشر المسيحية في البلاد».

وأضاف أنهما «يعملان على استقطاب أبناء شعبنا المسلم بإغوائهم ببعض المزايا، والوعود الواهية للوصول لمبتغاهم، وهو إفساد عماد المجتمع الليبي، والتشكيك في عقيدته، إلا أنهما فشلا في تمرير مخططاتهما، كما فشل الذين من قبلهما ومن سيعقبهما، مهما تعددت الدسائس واختلفت الأدوات».