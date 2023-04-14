شاهد.. تفاصيل صادمة في مداهمة وكــر لممارســة الدعــارة بإحدى الشقـق السكنية خلال رمضان

أعلنت مديريــة أمــن طبــرق، الجمعة عن مداهمة وكــر لممارســة الدعــارة وَ القاء القبــض علــى جميــع مــن بالوكــر بإحــدى الشقــق السكنيــة بِمدينــة طبــرق.

وبعــد وروُد معلومــات لقســم البحــث الجنائــي بمديريــة الأمــن، مُفادهــا وجــود أشخــاص مجهوليــن الهويــة مِــن الجنسيــن يُديــرون وكــر لممارســة الدعــارة بِمُقابــل(مــادي)بشقــة بالمنطقــة الصناعيــة بِالمدينــة..

وعقــب ذالــك تــم تكليــف أعضــاء وحــدة التحــرّي وَالقبــض بِالقســم بتحــرّي وَجمــع المعلومــات عــن شبكــة الدعــارة،وَبعــد التحــرّي وَجمــع المعلومــات ،تــمَّ التأكــد مــن المعلومــات عــن الشبكــة وتبيِّــن بأنهــم عصابــة مكونــة مــن ثمـ8ـان أشخــاص مِــن (الجنسيــات الأفريقيــة) ،عليــه تــم إخطــار السيــد مُديــر الأمــن وَالنيابــة العامــة وَأخــذ الأذن بِمداهمــة وكــرالدعــارة،ومُداهمــة الوكــر وَإلقــاء القبــض عليهــم جميعًــا وَهُــم مُتلبسيــن عارييــن الملابــس ومُتعاطيــن للمُخــدرات وَحبــوب الهلوســة (وَيُمارســون الدعــارة) فــي ساعــات الصبــاح الأولــي بالشهــر الفضيــل بشقــة سكنيــة (بالمنطقــة الصناعيــة).

وبالاستــدلال معهــم تبيــن بأنهــم مــن الجنسيتيــن (النيجيريــة والسودانيــة) ،ألقــى القبــض عليهــم بحوزتهــم أدويــة و مــواد تستعمــل بالرذيلــة وكرســات ورق ابيــض مسجــل بهــا أرقــام ماليــة وأرقــام هواتــف ويقومــون بتصويــر أفعالهــم الشنيعــة،وتبيــن بعــد إجــراء فحوصــات التحاليــل عليهــم بأنهــم مصابيــن (بأمــراض معديــة خطيــره)

وَبالاِستــدلال معهــم اِعترفــوا بقــدوم العديــد مــن(الجنسيــات الليبيـة وغيرهــا لافعــال الرذيلــة)واعترفــوا بمــا نُســب إليهــم وَتــمَّ أيداعهــم بالحجــز لاِستكمــال الإجــراءات القانونيــة اللازمــة تمهيــدآ لاحالتهــم إلــى النيابــة العامــة للاِختصــاص.