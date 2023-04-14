“العبيدي” يؤكد على وضع استراتيجية لـ3 سنوات لترميم الأماكن التاريخية في بنغازي

الوطن / رصد

أكد مدير إدارة جهاز المدن التاريخية والقديمة ” والي العبيدي” على ضرورة المحافظة على الأماكن القديمة والتاريخية كموروث يميز المدينة وكشف العبيدي عن وضع استراتيجية لمدة ٣ سنوات لتنمية مدينة بنغازي وإعادة إعمارها من خلال لجنة ضمت فريقا كبيرا شكل بقرار من عميد البلدية مهمتها تحديث وتوسيع المخطط الحضري والدراسات الفنية المصاحبة لها والمدينة التاريخية احدى هذه المخططات

وأشار العبيدي في تصريحات صحفية ان مدينة بنغازي التاريخية تمتد على مساحة ١٢٠ هكتارا مبينا ان عمر المباني فيها تجاوز المئة عام لافتا ان قصر المنار من اهم هذه المعالم لما له من دلالات سياسية وتاريخية في ذاكرة الليبين

وبالحديث عن بقية المعالم التاريخية كشف العبيدي عن محددات قسمت على أساسها المباني فهناك مبان ستهدم ومبان أخرى سترمم واللجنة تقرر حجم الضرر والاجراء المناسب