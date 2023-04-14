في ضيافة «أبوزريبة».. مائدة إفطار جماعي بأبوصرة لـ«لم الشمل»

نظم أبناء أبوزريبة مائدة إفطار رمضانية لـ«لم الشمل» بين أبناء مُدن ومناطق الساحل الغربي في منطقة أبوصرة بمدينة الزاوية، والاتفاق على التجهيز لملتقي يضم كافة مكونات المجتمع الليبي بمنطقة ورشفانة.

وبحسب البيان الصادر، فإن منطقة أبوصرة بمدينة الزاوية نظمت بضيافة أبناء أبوزريبة مائدة إفطار رمضانية لـ”لم الشمل” بين أبناء مُدن ومناطق الساحل الغربي، في إطار التواصل الاجتماعي بيّن مُدن الساحل الغربي لتوحيد الجهود التي من شأنها تعزيز الاستقرار والأمن بالمنطقة الغربية.

وحضر حفل الإفطار، اليوم قيادات مُختلف قبائل المنطقة الغربية وكذلك عمداء بلديات، وذلك للتأكيد على الجهود المبذولة للمُحافظة على التقارب الحاضر ونبذ الخلافات الماضي .

وتم الاتفاق على المضي للتجهيز لملتقي يضم كافة مكونات المجتمع الليبي من كل المدن والقرى الأخرى ليكون اجتماعا موسعا وأكبر مستقبلًا بمنطقة ورشفانة .

حضر مائدة الإفطار- وفقا للبيان الصادر- عصام أبوزريبة وعثمان اللهب، ومعمر الضاوي ، وعبدالرحمن ميلاد البيدجا، ومحمد حسين الخدراوي، وحسن أبوزريبة، وعصام الدعيك، ومحمد كشلاف، وهاني الشُك، وسمير كنز، وهيثم المفجر، ومحمد العري، وعبدالسلام الرجباني.

وتمسك الحضور، بضرورة استمرار اللقاءات من هذا النوع بما يحفظ النسيج الاجتماعي وتوحيد الصفوف”.