الكزة: بلدية بنغازي تستهدف في خطتها إعادة بناء المباني التاريخية كما كانت سابقاً

الوطن| رصد

قال مدير إدارة المشروعات في بلدية بنغازي أسامة الكزة، إن البلدية تستهدف في خطتها إعادة بناء المباني التاريخية كما كانت في عهدها السابق، منطقة وسط مدينة بنغازي لما له من ارتباط تاريخي بالمدينة وموروثها.

الكزة وفي تصريح تلفزيوني رصده موقع الوطن أضاف أن هناك مباني يجب الحفاظ عليها، تجاوز عمرها 100 سنة، تتعدى مساحتها 120 هكتاراً، مشيراً إلى أن أهم المباني القيمة التي تستهدفها البلدية هو قصر المنار الذي سيدخل الصيانة قريباً، إضافة إلى مبنى المراسم، والسفارة الأمريكية، ومربع مصرف ليبيا المركزي، والبرلمان البرقاوي، وسوق الحوت، فضلاً عن مبانٍ عدة في شارع المختار.

هذا وأوضح الكزة أن المباني متفاوتة في درجة الضرر فيما بينها، وأن البلدية وضعت خطة لكل مبنى وما سيحتاجه من صيانة وترميم.