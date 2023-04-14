الحداد: المؤسسة العسكرية ستساند الشعب واختياراته في إنجاز انتخابات نزيهة

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أشاد رئيس الأركان العامة التابع لحكومة الدبيبة المنتهية محمد الحداد باستقبال رئيس الأركان العامة التابع للقيادة العامة الفريق عبد الرازق الناظوري له.

الحداد وخلال اجتماعه بالفريق الناظوري أكد أن اللقاء يأتي دليلاً لجميع أبناء المجتمع الليبي في الداخل والخارج أن المؤسسة العسكرية الليبية واحدة ولن تختلف مع بعضها، كما أكد سعي المؤسسة للحفاظ على وحدة التراب الليبي وحرمة الدم ومدنية الدولة.

وقال الحداد إن المؤسسة ستكون مساندة للشعب واختياراته في إنجاز انتخابات نزيهة، ومدافعة عن الانتخابات وحامية لها عندما يحين الوقت ويتفق الليبيون.