“DW” الألمانية تروج للمسيحية وتقول إن لليبيين الحق في اعتقاد ما يشاؤون

الوطن| رصد

روجت قناة “دي دبليو” الألمانية للمسيحية، معتبرة أنه من حق الليبيين “عبادة ما يشاءون”

وقالت القناة في فيديو، إن الاعتقالات أثارت غضب نشطاء ليبيين، معتبرينها انتهاكاً لحقوق الإنسان، مستضيفة الكاتب الصحفي خليل الحاسي.

وقال الحاسي إن الاعتقالات هي عمليات خطف خارج اختصاص جهاز الأمن الداخلي، واصفاً إياه بالقمعي، وتحصل خارج القانون.

واعتبر أن حرية الاعتقاد والعقيدة شيء أساسي موجودة في الدستور منذ عام 1951، ويحق للمواطن أو المواطنة الليبية أن يعتقد ما يشاء، مطالباً بحل “ميليشيا” الأمن الداخلي، وإطلاق سراح المخطوفين على حد تعبيره.

فيما اعتبرت الناشطة الحقوقية نورا الجربي، أن الدولة مهمتها حماية كل فرد في الشعب، أو في المجتمع، سواء أكان يحمل الدين اليهودي أو إسلامي.

وقالت القناة إنه استناداً للمادة 291 من القانون رقم 20 الصادر عن المؤتمر الوطني التي تعاقب بالإعدام حدا كل مسلم مكلف ارتد عن الإسلام، إلا أن السلكة التشريعية الحالية ألغت القوانين الصادرة عنه.