انخفاض ملموس في الشمال الغربي وأجواء دافئة في باقي المناطق

الوطن|رصد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بأن تسود البلاد خلال الأيام الثلاثة القادمة أجواءا باردة نسبياً و يطرأ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي ، بينما تسجل ارتفاعا على باقي مناطق البلاد .

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا علي بعض المناطق.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب أثناء الليل والصباح الباكر علي مناطق الجبل الأخضر .

الرياح: جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة , تتحول يوم الغد إلي شمالية فشمالية غربية معتدلة إلي نشطة السرعة على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (27- 34)مْ، وتسجل تراجع ملحوظ يوم الغد علي أغلب المناطق.