ليبيا الان

انخفاض ملموس في الشمال الغربي وأجواء دافئة في باقي المناطق

تم النشر منذُ 28 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بأن تسود البلاد خلال الأيام الثلاثة القادمة أجواءا باردة نسبياً و يطرأ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي ، بينما تسجل ارتفاعا على باقي مناطق البلاد .

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا علي بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (19-25)مْ, وتسجل إرتفاع يوم الغد علي أغلب المناطق.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب أثناء الليل والصباح الباكر علي مناطق الجبل الأخضر .

الرياح: جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة , تتحول يوم الغد إلي شمالية فشمالية غربية معتدلة إلي نشطة السرعة على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (27- 34)مْ، وتسجل تراجع ملحوظ يوم الغد علي أغلب المناطق.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة

حالة السماء: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30- 35)مْ .

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة

حالة السماء: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-33)مْ .

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك