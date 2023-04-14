الحبيب: حان الوقت والواجب للدفاع عن وجود فبراير ومكتسباتها

طالب وزير الثقافة الأسبق، الحبيب الأمين، بضرورة الدفاع عن ثورة فبراير ومكتسباتها، رافضاً ما أسماهُ بالتواطؤ من قبل مجلس النواب، على حد زعمه.

وقال الأمين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” بفضل مجلس العسكرة وزعيمه عقيلة وتؤاطو مجلس الإخوان ومختطفه المشري، لم يعد كافيا التوطئة لاستعادة نظام الاستبداد وحكم العسكر، بل صاروا في غفلة وصمت”، على حد قوله.

وأضاف الأمين، أن أحرار فبراير يتجرؤون ويتجاسرون لاعادة البعث لقوانين سبتمبر الباغية وقرارات الظلم والجور وقواعد مجتمع العبودية وطقوس الدجل والسفه الحاكم بزمن الأربعينية الحالكة، على حد تعبيره.

وادعى:” لهذا لم يعد الصراع مع فرد العسكر ورهط العبيد وفلول القذافي ودولته العميقة والقميئة بل حان الوقت والواجب للدفاع عن وجود فبراير ومكتساباتها الدستورية ” الإعلان الدستوري وقوانينه” وكنس هذا العفن السلطوي الجائر بكافة سلطاته ومراكزه ومجالسه”.

وتابع:” نحن حيال انقلابات ناعمة وخشنة وفجة ووقحة وسافرة تمس واقع ليبيا كدولة وشعب من قلة احتكرت حق تولى الأمور وإدارة شوؤن البلاد وعطلت ترسيم السلطات عبر التجديد بالانتخابات وتعمل بكل وقاحتها على فرض نظام حكم مستبد ومستجد بقوانين البائد وقيود الغابر وفلول العبيد وبيادق الأغيار وممن لا قضية لهم في وطن بل استدعاء مخطط واستحضار ممنهج لبعث وثن بكهنته وطقوسه وكتبه الباهتة وقوانينه الغابرة”، على حد وصفه.