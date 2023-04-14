قشوط: حملات التنصير ليست وليدة اللحظة

الوطن| رصد

‏قال الناشط السياسي محمد قشوط إن حملات التنصير التي تدفعنا للإستغراب اليوم أمام إعترافات المقبوض عليهم ليست وليدة اللحظة فالمنظمات التي إستغلت سقوط الدولة وعمالة السلطات التي جاءت بعد 2011، كانت تعمل بإستمرار ودخلت تحت أكثر من غطاء.

وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر “الإعترافات توقعنا أن تبدأ هيئة الأوقاف في برنامج توعوي ضد هذا الخطر بتوجيه خطباء المساجد للحديث عنه في المنابر، كذلك لم تتحرك وزارة التعليم لمراجعة المحتوى الذي تقدمه المدارس الأجنبية والبحث وراء خلفيات الأساتذة الوافدين ولم تتحرك الأجهزة الرقابية للكشف كيف دخلت هذه المنظمات وما مدى صحة ماتملكه من تراخيص بالإضافة لنائب العام الذي كان عليه بدء تحقيقات و إحالة الأجانب المتهمين للقضاء لبدء محاكمتهم لمنع أي ضغوطات خارجية تسعى لإطلاق سراحهم”

وأضاف “أسئلة كبيرة يجب طرحها فحصر المسألة في القبض ونشر إعترافات فقط يجعل الصورة غير كاملة بل تثير من ورائها عدة شكوكا”