الطقس في ليبيا.. أجواء باردة نسبيا وانخفاض بدرجات الحرارة

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، أن تسود أجواء باردة نسبيا على مناطق الشمال الغربي مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وكشفت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الجمعة تسجيل ارتفاع على باقي مناطق البلاد.

في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و25 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا غدا على معظم المناطق.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد، السماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب خلال الليل والصباح الباكر على مناطق الجبل الأخضر ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 27 و34 درجة مئوية، وتسجل تراجعا ملحوظا غدا على معظم المناطق.

أما في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية.

وفي الواحات – السرير – تازربو – الكفرة، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و33 درجة مئوية.