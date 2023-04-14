التكبالي يطالب الليبيين بمقاطعة واردات وشركات المتلاعبين بمال الشعب

ليبيا – طالب عضو مجلس النواب علي التكبالي الليبيين بمقاطعة واردات وشركات المتلاعبين بمال الشعب ومصيره والمقتنصين للاعتمادات المالية.

التكبالي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال: “جميعنا نعرف من هم الذين يتلاعبون بمالنا وبمصيرنا ويقتنصون الاعتمادات المالية، وينشؤون المصانع الوهمية”.

وأضاف التكبالي: “ما نطلبه من شعبنا هو مقاطعة وارداتهم وشركاتهم، وكل ما يأتون به من بضائع فاسدة، فليس من المعقول أن نسمح لهم بذبحنا مرتين”.