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التكبالي يطالب الليبيين بمقاطعة واردات وشركات المتلاعبين بمال الشعب

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – طالب عضو مجلس النواب علي التكبالي الليبيين بمقاطعة واردات وشركات المتلاعبين بمال الشعب ومصيره والمقتنصين للاعتمادات المالية.

التكبالي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال: “جميعنا نعرف من هم الذين يتلاعبون بمالنا وبمصيرنا ويقتنصون الاعتمادات المالية، وينشؤون المصانع الوهمية”.

وأضاف التكبالي: “ما نطلبه من شعبنا هو مقاطعة وارداتهم وشركاتهم، وكل ما يأتون به من بضائع فاسدة، فليس من المعقول أن نسمح لهم بذبحنا مرتين”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

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