الشرطة الإيطالية: ليبيا صاحبة أكبر تدفق للهجرة غير الشرعية خلال 2022

أكدت الشرطة الإيطالية، أن أكبر معدل لتدفق الهجرة غير الشرعية، خلال عام 2022 وصل من ليبيا، بإجمالي 53.310 ألف متسلل، ثم يليها في الترتيب تونس بـ 32.371 ألف مهاجر.

وقالت إدارة الشرطة في تقرير نشر بمناسبة الاحتفال بمرور 171 عاما على تأسيسها، إن هناك تزايد في وتيرة وصول المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا عبر البحر بنسبة 55% خلال العام الماضي.

وأضافت إدارة الشرطة في تقريرها، أن عدد المهاجرين الذين وصلوا السواحل الإيطالية من الأول من شهر يناير وحتى 31 ديسمبر 2022 بلغ 105.131 ألف مهاجر غير شرعي.

وتابعت: “جرى تسجيل ذروة الوصول القصوى لعام 2022 في شهر أغسطس بنزول 16.816 ألف مهاجر”.

وأشارت إلى أن إقليم صقلية تصدر أكثر الأقاليم المعنية بتدفقات الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط بوصول 79.016 ألف مهاجر.

وكانت الحكومة الإيطالية، أعلنت عن تعديلين على مرسوم الهجرة الأخير، الذي وصل إلى لجنة الشؤون الدستورية في مجلس الشيوخ بعد ظهر أمس الخميس.