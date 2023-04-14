طقس بارد بشمال غرب ليبيا حار نسبيًا على بقية المناطق

أخبار ليبيا 24

تشهد حالة الطقس في ليبيا، اليوم الجمعة، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي، بينما تسجل ارتفاعًا على باقي مناطق البلاد.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن مناطق شمال غرب ليبيا تشهد أجواء باردة نسبيًا وانخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة هذا اليوم نتيجة تأثير الرياح الشمالية الغربية.

وأوضح، أن درجات الحرارة في تلك المنطقة، تتراوح ما بين 19 و24 مئوية، لافتًا إلى أن من المتوقع عودتها للارتفاع مجددا يوم غدٍ السبت.

وقال المركز، إن حالة الطقس في مناطق الشمال الشرقي وأغلب مناطق الجنوب ستكون حارة نسبيًا، إذ تكون درجات الحرارة مرتفعة هذا اليوم وتسجل ما بين 27 و34 مئوية. وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن الحرارة ستسجل تراجعًا ملحوظًا يوم الغد على مناطق الشمال الشرقي.

والرياح على مناطق الشمال الغربي شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على بعض المناطق.

بينما تكون جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، على مناطق الشمال الشرقي، وتتحول غدًا إلى شمالية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق.