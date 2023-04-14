وزارة الإسكان الليبية تعلن بدء تنفيذ مشروعات في باطن الجبل

كشفت وزارة الإسكان والتعمير في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، عن بدء تنفيذ مشروعات في بلدية باطن الجبل، ضمن خطة “عودة الحياة” التي أعلنت عنها الحكومة.

وقالت وزارة الإسكان والتعمير في بيان لها، إن عمليات رصف الطريق الرابط بين تيجي وأولاد طالب، انطلقت بحضور وكيل الوزارة للمناطق المتضررة عبدالمولى المهدي، ومدير إدارة المشروعات المكلف بالوزارة، وعميد وأعضاء المجلس البلدي باطن الجبل ووجهاء وأعيان المنطقة، ورئيس وأعضاء ديوان وزارة الإسكان والتعمير بالمنطقة الغربية.

يأتي ذلك بعد زيارات لوزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي للبلدية، جرى خلالها مناقشة عدة ملفات متعلقة بالمشاريع التابعة للوزارة بالمنطقة مع عميد البلدية ووجهاء المنطقة، وبحضور عدد من أصحاب الشركات المنفذة للمشاريع هناك.