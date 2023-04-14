الوافي يحذر من إطالة أمد عمل لجنة 6+6

الوطن| رصد

حذر المرشح الرئاسي، الشريف الوافي، من إطالة أمد عمل لجنة 6+6 المشكّلة من وفدين لمجلسي النواب والدولة، لإعداد قوانين الانتخابات.

وقال الوافي في منشور عبر حسابه في موقع فيسبوك، “أكثرنا الكلام على لجنة “6+6” لكنني أقصد ذلك للضغط عليهم ليسرعوا الخطى وأتمني من الجميع التركيز على الضغط والاهتمام، لأن المفتاح برائي أو بوابة الدخول هي مخرجات هذه اللجنة”

وأوضح أن بعض الأسماء في اللجنة “رماديون” ويهمهم البقاء لأطول فترة، معرباً عن أمله في أن تنجز عملها بإتقان.

وأضاف “ما أقصده أن الفقرة التي نوهت للجنة لم تحدد تاريخ انتهاء عمل اللجنة أو مدة تقديم تقريرها، هذا الأمر نراه في البيروقراطية في اللجنة التي لم تجتمع منذ شهر مع تواجد لجنة النواب في طرابلس، ولجنة مجلس الدولة خاطبت لجنة مجلس النواب رسميا للاجتماع كأننا بين دولتين أو بيننا مسافات”.

واعتبر أن مخاطبة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، اللجنتين بعرض الدعم الفني واللوجستي، وطلبه الرد بكتاب رسمي، أمر غريب فيه إطالة لأمد الأزمة، فعندما أرادت المبعوثة الأممية السابقة ستيفاني وليامز، جمعتهم في يومين في جنيف وتونس وشكلت حكومة دون رسميات.

وأبدى الوافي استغرابه من أن *تتصدق البعثة وتعرض دعما لوجستيا يعني طيرانا وفنادق، ونحن اطلعنا على تقرير مصرف ليبيا المركزي بخصوص مصاريف المجلسين والحكومات والرئاسي”