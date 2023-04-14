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ليبيا.. القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساجد خلال شهر رمضان

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

أعلنت مديرية أمن طبرق، القبض على 3 شباب، نظموا تشكيلا عصابيا، وتخصصوا في سرق المساجد والمصليين خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت المديرية في بيان لها عبر صفحتها على “فيسبوك”: “أعمار المتهمين 17 و26 و 28 عاما واعترفوا بضلوعهم في جرائم كسر وتحطيم زجاج سيارات المواطنين المتوقفــة أمام أحد المساجد خلال صلاة الجنائز بالشوارع والأحياء وسرقة مقتنياتها”.

وأضافت المديرية: ” : جرائم المتهمين تضمنت سرقة المساجد وصندوق الصدقات لهيئة الأوقاف وبطاريات السيارات للشركة العامة للخدمات والنظافة”.

وتابعت: ” المتهمون ضالعون في سرقة سبعة منازل بحي الزقم وعدة ورش بالمنطقة الصناعية ومزارع بمنطقة الخوير وباب الزيتون وبالقرب من مصنع المكرونة، كما سرقوا 3 أشخاص من العمالة الوافدة بالإكراه والتهديد”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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