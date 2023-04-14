الناظوري يؤكد أن المؤسسة العسكرية قادرة على تجاوز الخلافات والدفاع عن البلاد

أخبار ليبيا 24

أكد، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، الفريق عبدالرازق الناظوري، الخميس، أن المؤسسة العسكرية في ليبيا لديها القدرة على تجاوز الخلافات والدفاع عن البلاد وسيادتها.

وقال الناظوري، خلال اجتماع عقد الخميس في بنغازي، بمشاركة الفريق محمد الحداد رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة، إن “أبناء المؤسسة العسكرية لديهم القدرة على تجاوز الخلافات والدفاع عن سيادة وسلامة الأراضي الليبية”.

وأضاف الناظوري، خلال اجتماع الذي حضره عدد من القيادات العسكرية من شرق وغرب ليبيا، أن “القيادات العسكرية مهما كان الخلاف بينهم قادرة على التقارب وسد الفجوة في أقرب ما يمكن”، لافتًا إلى أن جميع الانتماءات القبلية والحزبية والسياسية تتلاشى داخل المؤسسة العسكرية.

وقال: “أبناء المؤسسة العسكرية لديهم القدرة على تجاوز الخلافات والدفاع عن سيادة وسلامة الأراضي الليبية”.