بالصور… حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في ليبيا اليوم الجمعة 14 ابريل 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 14 ابريل 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، أجواء باردة نسبياً و انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي ، بينما تسجل ارتفاع على باقي مناطق البلاد .

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا علي بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (19-25)مْ, وتسجل إرتفاع يوم الغد علي أغلب المناطق.



الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب أثناء الليل والصباح الباكر علي مناطق الجبل الأخضر .

الرياح: جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة , تتحول يوم الغد إلي شمالية فشمالية غربية معتدلة إلي نشطة السرعة على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (27- 34)مْ، وتسجل تراجع ملحوظ يوم الغد علي أغلب المناطق.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30- 35)مْ .

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-33)مْ .

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (19:35)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:37).